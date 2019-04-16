مدافع ليفربول: نتطلع لتكرار ما فعلناه في ملعب بورتو الموسم الماضي

يعتقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن أداء فريقه في الشوط الثاني أمام تشيلسي، كان علامة على نضج الفريق المتزايد.

ونجح الريدز خلال الشوط الثاني وفي 142 ثانية تحديداً، في تسجيل هدفين عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، وتحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليتصدر رجال يورجن كلوب جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل.

وقال ترينت لموقع ناديه يوم الثلاثاء: "كان الأمر يتعلق ببذل المجهود الإضافي والعمل الشاق والإيمان بقدرتنا على خلق الفرص. الهدفين، وتحديداً الهدف الثاني، كانا على مستوى عالمي".

وأضاف "أظهرنا أننا فريق جيد للغاية، ونتحلى بالصبر. كان هذا هو الفرق. قبل أسابيع قليلة كنا نشعر بالإحباط. أغلقنا المساحات أمامهم ولم نتيح لهم الكثير من الفرص. في الشوط الثاني، أشهرنا كل أسلحتنا، وأنهينا المباراة".

ويستعد ليفربول للحلول ضيفاً على بورتو يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الريدز 2-0.

وأوضح ترينت "الأمر يتعلق بالزخم. عندما تحقق نتائج جيدة، لا يكون بوسعك الانتظار حتى خوض المباراة المقبلة. لدينا ذكريات رائعة أمام بورتو من الموسم الماضي، لذلك نتطلع إلى تكرار ما قمنا به".

التقى ليفربول ببورتو في دور الـ16 من دوري الأبطال الموسم الماضي، وانتصر 5-0 في ملعب الفريق البرتغالي قبل أن يتعادلان 0-0 في الإياب.

وأتم مدافع ليفربول "نحن نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، ولكن نأمل أن نواصل الزخم".

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