سوبر كلاسيكو أرجنتيني على صانع ألعاب روما في الصيف‎

يشتد الصراع في الصيف المقبل بين بوكا جونيورز وغريمه التقليدي ريفر بليت من أجل تعزيز صفوفهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

خافيير باستوري النادي : روما

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن طرفي السوبر كلاسيكو يسيعان لضم صانع الألعاب الأرجنتيني خافيير باستوري من روما الإيطالي.

ويعاني باستوري صاحب الـ29 عاما والذي انضم لفريق العاصمة الإيطالية الموسم الحالي بشكل كبير بسبب الإصابات التي ضربت ركبته أكثر من مرة وكذلك تراجع مستواه.

وكان باستوري قد أكد سابقا نيته للعودة مجددا للعب في الدوري المحلي، لكن الأمر يتوقف على قدرات الناديين المادية في ضم اللاعب السابق لباليرمو وباريس سان جيرمان الأسبق.

وحسب الموقع الإيطالي أيضا فقد تكون الصين وجهة جديدة للأرجنتيني البالغ 29 عاما.

وشارك باستوري في أول مواسمه مع الجيالوروسي في 14 مباراة مكتفيا بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف وحيد، بعدما انضم مقابل 24.7 مليون يورو.

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