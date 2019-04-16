مواعيد مباريات الثلاثاء 16-4-2019 والقنوات الناقلة.. يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس ضد أياكس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - مانشستر يونايتد

ليلة أوروبية بامتياز سنشهدها اليوم الثلاثاء سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي.

في دوري أبطال أوروبا وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة سيواجه مانشستر يونايتد منافسه برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" وفي التوقيت ذاته سيواجه يوفنتوس منافسه أياكس أمستردام.

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أما في الدوري الإنجليزي وعبر قناة "بي إن سبورتس 3" سيواجه برايتون منافسه كارديف سيتي.

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