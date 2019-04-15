قال حسام صديق وكيل أوستن أموتو لاعب المصري إن اللاعب لا يوجد في تعاقده أي شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق البورسعيدي.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري مع المصري في ست مباريات وسجل خلالهم خمسة أهداف بعدما انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وتحدث وكيل اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "تعاقد اللاعب مع المصري يمتد لثلاثة مواسم ونصف ولا يوجد فيه أي شرط جزائي يسمح له بالرحيل بعد الستة أشهر الأولى كما أثير".

وواصل "أموتو حصل على مستحقاته المالية كما اتفقنا مع إدارة المصري".

وتابع "يوجد بند تحفيزي له في تعاقده إنه حال سجل ثمانية أهداف في أول ستة أشهر فسيتم تعديل تعاقده في الموسم الجديد".

وأتم وكيل اللاعب "نعم أتلقى اتصالات يومية لضمه لفرق أخرى ولكنه سعيد للغاية مع المصري ويشعر بالراحة مع المدرب إيهاب جلال".

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