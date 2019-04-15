دي بروين: اعتقدت أن سترلينج متعجرف وأحمق.. ولكن وجدته متواضعا

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

قال كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي إنه كان يعتقد أن زميله في الفريق رحيم سترلينج شخص متعجرف وأحمق وذلك قبل أن يعرفه جيدا.

وانضم دي بروين وسترلينج إلى مانشستر سيتي من فولفسبورج وليفربول على التوالي.

وتحدث دي بروين لموقع " Player's Tribune" قائلا: "قبل قدومي إلى مانشستر سيتي لم أكن أعلم موقفي من ذلك الفتى المدعو سترلينج".

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وواصل "لم أقابله من قبل ومما كنت أقرأه عنه اعتقدت أنه سيكون شخص مختلف".

وأضاف "لم أعتقد أنه شخص سيء ولكن الصورة النمطية عنه كانت تشير إلى أنه متعجرف وأحمق".

واستدرك اللاعب البلجيكي "لكن مع مرور الوقت واقترابي منه خاصة أن أبنائنا ولدوا في الفترة ذاتها ودائما يلعبون سويا وجدت شخص متواضع ورائع".

وأتم دي بروين "الحقيقة هي أن دي بروين واحد من أفضل اللاعبين وأكثر تواضعا بين كل من قابلتهم في عالم كرة القدم".

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