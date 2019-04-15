ليلة_الأبطال – راشفورد: ليس علينا محاولة التسجيل فورا في برشلونة.. الصبر مفتاحنا في اللقاء

قال ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد إن فريقه ليس عليه تسجيل هدفا مبكرا في شباك برشلونة من أجل تعديل النتيجة في دوري أبطال أوروبا.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويحل مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء ضيفا على ملعب كامب نو لملاقاته في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا في ملعبه أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء.

وتحدث راشفورد للصحفيين قائلا: "استعدينا للمباراة جيدا ولا أظن أنه علينا أن نحاول التسجيل على الفور بل علينا أن نتحلى بالصبر فاللقاء 90 دقيقة وأثق أن المدرب سيشدد على تلك الجزئية مرة أخرى".

وتابع "سبق وأن عدنا في النتيجة ولكن علينا أن نركز على الحاضر وعلى كيف سنعود أمام برشلونة فهو خصم قوي".

وواصل "نتيجة الذهاب كانت محبطة ولكن علينا أن نتذكر أن التأهل يُحسم في مباراتين كان ينقصنا خلق فرص حقيقة في اللقاء الأول وعلينا أن نتحلى بالإيجابية غدا".

وأضاف "علينا الضغط عليهم بقوة وعندما نستحوذ عليها أن نكون جميعا في المقدمة حتى نتمكن من استعادة الكرة سريعا إن خسرناها".

وشدد راشفورد "برشلونة فريق مميز وبعد هدفهم المبكر في الذهاب كانت المواجهة متكافئة".

وأتم راشفورد "دائما ستكون مواجهتنا ضد باريس سان جيرمان مصدر ثقة لنا ولكن علينا أن نعي إننا لا نواجه باريس بل برشلونة وهو فريق مختلف وستكون بأجواء مختلفة علينا نسيان ما حدث في الماضي وأن نركز في المستقبل".

وسبق ليونايتد أن قلب تأخره في دور الـ16 أمام سان جيرمان بالهزيمة ذهابا في ملعبه بهدفين مقابل لا شيء إلى الفوز خارجه بثلاثة أهداف لهدف.

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