ليلة_الأبطال – جوارديولا: ما أشعر به؟ سنهزم توتنام ونتأهل لنصف النهائي

يثق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في قدرة تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث توتنام لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "السبب الوحيد للانزعاج هو أن نودع المسابقة ولكنني أثق كليا إننا سنتأهل إلى نصف النهائي".

واستدرك "إن خسرنا سنحزن ليوم أو يومين ولكن بعد ذلك سنلعب في الدوري الإنجليزي وأمامنا فرصة لنصبح أبطالا ثم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والموسم المقبل سنحاول مرة أخرى".

وخسر سيتي أمما توتنام بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد.

وبعد ذلك سيواجه سيتي منافسه توتنام في ملعب الاتحاد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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