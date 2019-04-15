إنتر ميلان ينضم لصراع الكبار لضم نيكولاس بيبي

يريد جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان دعم الفريق بصفقات مميزة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستعداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن إنتر يخطط لضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي بمقابل مادي كبير.

وتتصارع العديد من الأندية على ضم اللاعب الشاب، إلا أن النادي الإيطالي سيقدم عرضا بمقابل 60 مليون يورو وفقا للجريدة الفرنسية.

وكان رئيس نادي ليل جيرار لوبيز قد علق سابقا على رحيل نجمه "رحيله أمر مؤكد لقد دخل في قائمة رواتب أكثر لا نستطيع تقديمها له، ويمتلك العديد من الخيارات".

وتعد أندية بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الشاب البالغ 23 عاما.

وسجل بيبي 20 هدفا في 35 مباراة في مسابقتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية الموسم الجاري.

ويقترب إنتر الإيطالي من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فاز أمس على فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز الثالث بـ50 نقطة قبل ست جولات على نهاية الموسم.

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