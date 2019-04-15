إنتر ميلان ينضم لصراع الكبار لضم نيكولاس بيبي

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 19:35

كتب : إسلام أحمد

نيكولاس بيبي

يريد جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان دعم الفريق بصفقات مميزة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستعداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن إنتر يخطط لضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي بمقابل مادي كبير.

وتتصارع العديد من الأندية على ضم اللاعب الشاب، إلا أن النادي الإيطالي سيقدم عرضا بمقابل 60 مليون يورو وفقا للجريدة الفرنسية.

أخبار متعلقة

كلوب: الانزلاق ليس من سمات ليفربول.. وخسارة سيتي قد تفقدنا تركيزنا شرطة ميرسيسايد تحقق في إلقاء ألعاب نارية خلال مباراة ليفربول وتشيلسي #ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: نلعب بطريقة مختلفة عن سان جيرمان.. ولكن

وكان رئيس نادي ليل جيرار لوبيز قد علق سابقا على رحيل نجمه "رحيله أمر مؤكد لقد دخل في قائمة رواتب أكثر لا نستطيع تقديمها له، ويمتلك العديد من الخيارات".

وتعد أندية بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الشاب البالغ 23 عاما.

وسجل بيبي 20 هدفا في 35 مباراة في مسابقتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية الموسم الجاري.

ويقترب إنتر الإيطالي من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فاز أمس على فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز الثالث بـ50 نقطة قبل ست جولات على نهاية الموسم.

اقرأ أيضا:

رويترز: كاف أقال عمرو فهمي بسبب اتهامه لـ أحمد بالفساد والتحرش

في الجول يكشف – تفاصيل اجتماع رئيس الزمالك بـ جروس بعد الفوز على أغادير

خبر في الجول - الأهلي يقرر.. حضور مباراة بيراميدز بـ"دعوات"

تقرير مغربي: حسنية أغادير يتقدم بشكوى لدى كاف ضد حكم مباراة الزمالك

الأهلي لـ في الجول: أرسلنا تكاليف حكام بيراميدز.. "أوروبيون وعلى مستوى المباراة"

إنتر ميلان نيكولاس بيبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

خطوة نحو البقاء.. إنبي ينفجر ويشعل الجونة برباعية 14 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الزمالك يفوز على الأهلي في أولى مباريات نصف النهائي دوري السوبر 31 دقيقة | رياضات أخرى
رحلة في أعماق إيمري.. كيف يؤدي أرسنال حين يلعب أوباميانج ولاكاريت معا 50 دقيقة | أوروبا
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة بيب واستقدام جريزمان ودي ليخت و"ديمبيلي الأفضل من نيمار" ساعة | أوروبا
الشوط الثاني - واتفورد (0) - (1) أرسنال.. مشاركة أوزيل ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري الإسباني - ليجانيس (1) (1) ريال مدريد.. التعادل للضيوف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك