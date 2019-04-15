كلوب: الانزلاق ليس من سمات ليفربول.. وخسارة سيتي قد تفقدنا تركيزنا

أصر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الانزلاق ليس من سمات ناديه وطلب الإعلام إغلاق الحديث في تلك الجزئية عقب الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد.

وانتصر ليفربول على تشيلسي أمس الأحد في ملعب أنفيلد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "يجب علينا إغلاق كتاب الانزلاق الآن، روبرتسون انزلق ولم يحدث لنا أي شيء".

وأضاف "الانزلاق ليس من سمات ليفربول وانتهى الأمر هنا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي وللأخير لقاء أقل.

ورغم أن ليفربول بإمكانه الوصول لـ97 نقطة حال فوزه في الأربع مباريات المقبلة لكنه قد لا يفوز بالدوري.

وقال كلوب: "أكبر تحدي لنا هو مواجهة العالم في الخارج والإعلام وأن نلعب بطريقتنا المعتادة".

وتابع "إن خسر سيتي مباراته قبل خمس دقائق من مباراتنا فهذا لا يساعدنا بل نفقد تركيزنا فبي ذلك الوقت".

وشدد "نحن نحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، وإن كان ذلك كاف فسيكون أمرا مثاليا وإن لم يكن كافيا لا يمكننا حينها تغيير الأمر".

وأتم كلوب "نحن نركز على كل مباراة بشكل منفرد الآن سنذهب إلى بورتو في دوري الأبطال والذي سيكون اختبارا صعبا لنا".

ويحل ليفربول يوم الأربعاء ضيفا على بورتو لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه ذهابا في أنفيلد بهدفين مقابل لا شيء.

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