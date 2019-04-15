ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: نلعب بطريقة مختلفة عن سان جيرمان.. ولكن

"نحن نلعب بطريقة مختلفة عن باريس سان جيرمان لكن بكل تأكيد فإن نتيجة 1-0 غير مطمئنة" مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ويستضيف برشلونة منافسه مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وسبق ليونايتد أن قلب تأخره في دور الـ16 أمام سان جيرمان بالهزيمة ذهابا في ملعبه بهدفين مقابل لا شيء إلى الفوز خارجه بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث تير شتيجن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "سنخرج إلى الملعب للسيطرة على المباراة ونسجل أهدافا لنتأهل إلى نصف النهائي".

وسُئل تير شتيجن عن الهزيمة ضد روما الموسم الماضي في ربع النهائي وقال: "لا أريد الحديث عن الماضي كثيرا لقد مر عاما كاملا على تلك المباراة ونريد التركيز غدا والفوز للتأهل".

أما عن رأيه في ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد فقال: "حارس عظيم ومن الرائع مواجهة لاعبين رائعين مثله".

وأتم الحارس الألماني "نسعى غدا للحفاظ على نظافة شباكنا ونحن نملك بالهجوم أسلحة قوية لذا سنسعى لتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا".

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