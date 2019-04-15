#ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: نلعب بطريقة مختلفة عن سان جيرمان.. ولكن

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

برشلونة - تير شتيجن

"نحن نلعب بطريقة مختلفة عن باريس سان جيرمان لكن بكل تأكيد فإن نتيجة 1-0 غير مطمئنة" مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ويستضيف برشلونة منافسه مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وسبق ليونايتد أن قلب تأخره في دور الـ16 أمام سان جيرمان بالهزيمة ذهابا في ملعبه بهدفين مقابل لا شيء إلى الفوز خارجه بثلاثة أهداف لهدف.

أخبار متعلقة

مؤتمر #ليلة_الأبطال - سولشاير بعد 20 عاما: برشلونة الأفضل في السنوات الـ10 الأخيرة.. الأمر مُعقد مؤتمر #ليلة_الأبطال - فالفيردي يتحدث عن حالة ميسي.. وسبب الدفع بالبدلاء أمام ويسكا صراع بقيادة قدماء الدوري الإنجليزي وظهور خافت للعرب في الدوري الأمريكي

وتحدث تير شتيجن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "سنخرج إلى الملعب للسيطرة على المباراة ونسجل أهدافا لنتأهل إلى نصف النهائي".

وسُئل تير شتيجن عن الهزيمة ضد روما الموسم الماضي في ربع النهائي وقال: "لا أريد الحديث عن الماضي كثيرا لقد مر عاما كاملا على تلك المباراة ونريد التركيز غدا والفوز للتأهل".

أما عن رأيه في ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد فقال: "حارس عظيم ومن الرائع مواجهة لاعبين رائعين مثله".

وأتم الحارس الألماني "نسعى غدا للحفاظ على نظافة شباكنا ونحن نملك بالهجوم أسلحة قوية لذا سنسعى لتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا".

اقرأ أيضا:

رويترز: كاف أقال عمرو فهمي بسبب اتهامه لـ أحمد بالفساد والتحرش

في الجول يكشف – تفاصيل اجتماع رئيس الزمالك بـ جروس بعد الفوز على أغادير

خبر في الجول - الأهلي يقرر.. حضور مباراة بيراميدز بـ"دعوات"

تقرير مغربي: حسنية أغادير يتقدم بشكوى لدى كاف ضد حكم مباراة الزمالك

الأهلي لـ في الجول: أرسلنا تكاليف حكام بيراميدز.. "أوروبيون وعلى مستوى المباراة"

تير شتيجن برشلونة ليلة الأبطال مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

خطوة نحو البقاء.. إنبي ينفجر ويشعل الجونة برباعية 14 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الزمالك يفوز على الأهلي في أولى مباريات نصف النهائي دوري السوبر 30 دقيقة | رياضات أخرى
رحلة في أعماق إيمري.. كيف يؤدي أرسنال حين يلعب أوباميانج ولاكاريت معا 49 دقيقة | أوروبا
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة بيب واستقدام جريزمان ودي ليخت و"ديمبيلي الأفضل من نيمار" ساعة | أوروبا
الشوط الثاني - واتفورد (0) - (1) أرسنال.. مشاركة أوزيل ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري الإسباني - ليجانيس (1) (1) ريال مدريد.. التعادل للضيوف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك