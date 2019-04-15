تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك، مشير إلى "المواجهة ستكون صعبة للغاية".

وقال مدرب الإسماعيلي: "ما يُقال بخصوص أن الزمالك سيتأثر بالغيابات، ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف لـFilGoal.com "الزمالك مُعج بالنجوم ولن يتأثر بالغيابات ويملك في كل مركز أكثر من لاعب".

وواصل "بكل تأكيد، الزمالك لن يتأثر بأي غيابات".

وأكمل حديثه قائلا: "المواجهة ستكون صعبة للغاية ويرغب كل فريق في حصد الثلاث نقاط".

وكشف "الجهاز الفني لـ الإسماعيلي يسعى لتجهيز بديل محمود عبد العاطي "دونجا" الذي سيغيب بسبب بند عدم مشاركته أمام الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في الخامسة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

الزمالك سيفتقد جهود فرجاني ساسي بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أمام حسنية أغادير المغربي. (طال التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

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