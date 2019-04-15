مؤتمر #ليلة_الأبطال - سولشاير بعد 20 عاما: برشلونة الأفضل في السنوات الـ10 الأخيرة.. الأمر مُعقد

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 18:28

كتب : إسلام أحمد

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يعود المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لمانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني مرة أخرى بعد 20 عاما.

وسجل سولشاير واحد من أهم أهدافه لمانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ الألماني ليقودهم حينها للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في كتالونيا.

عودة النرويجي تأتي تلك المرة مدربا لمانشستر يونايتد أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا أمام جماهيره بهدف نظيف.

أخبار متعلقة

ميرور: برشلونة يُجهز 100 مليون إسترليني للانقضاض على راشفورد دي روسي ينضم لقائمة مصابي روما قبل مرحلة الحسم‎ مؤتمر #ليلة_الأبطال - فالفيردي يتحدث عن حالة ميسي.. وسبب الدفع بالبدلاء أمام ويسكا

وتحدث سولشاير عن حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل في المؤتمر الصحفي الذي أقيم "ذكرى مباراة باريس سان جيرمان ستساعدنا، نعرف أن الأمر مُعقد لكن ليس علينا نسيان أن الفريق متأخر بهدف وعلينا العودة في النتيجة".

وتابع "سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا ومحاولة أخذ الأفضلية من الفرص التي تسنح لنا، إذا سجلنا أولا سنعدل النتيجة، لا يهم إذا وصلنا إلى التقدم بهدف نظيف في الدقيقة 93، مثلما حدث منذ عشرين عاما، إذا خضنا أشواط إضافية نحن فريق بدني".

وسأله الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي عن إيمانه بالقدر "أعلم أنني سجلت منذ 20 عاما هنا وأنا ارتدى القميص رقم 20، لكن الأشياء عليك استحقاقها، ليس الأمر كافي لنثق في القدر".

وعن عودة أليكسيس سانشيز والذي قد يشارك أمام فريقه السابق ليردف عن أدوار المهاجمين "إذا أعطينا برشلونة الكرة سيكون لديهم فرص أكبر، إذا استحوذوا على الكرة بإمكانهم الفوز، ولا يمكننا السماح بهذا لأن يكون فرصهم 80% خاصة أنه حدث في لقاء الذهاب".

وأتم مشيدا ببرشلونة: "لابد أن نكون واقعيين لأننا نواجه فريق رائع، أنه الفريق الأفضل في السنوات العشرة الأخيرة".

ويأمل مانشستر يونايتد في قلب الأمور لصالحه بعد الخسارة ذهابًا حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أكبر من هدف دون رد.

ليلة الأبطال سولشاير مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

خطوة نحو البقاء.. إنبي ينفجر ويشعل الجونة برباعية 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الزمالك يفوز على الأهلي في أولى مباريات نصف النهائي دوري السوبر 32 دقيقة | رياضات أخرى
رحلة في أعماق إيمري.. كيف يؤدي أرسنال حين يلعب أوباميانج ولاكاريت معا 51 دقيقة | أوروبا
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة بيب واستقدام جريزمان ودي ليخت و"ديمبيلي الأفضل من نيمار" ساعة | أوروبا
الشوط الثاني - واتفورد (0) - (1) أرسنال.. مشاركة أوزيل ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري الإسباني - ليجانيس (1) (1) ريال مدريد.. التعادل للضيوف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك