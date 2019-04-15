مؤتمر #ليلة_الأبطال - سولشاير بعد 20 عاما: برشلونة الأفضل في السنوات الـ10 الأخيرة.. الأمر مُعقد

يعود المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لمانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني مرة أخرى بعد 20 عاما.

وسجل سولشاير واحد من أهم أهدافه لمانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ الألماني ليقودهم حينها للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في كتالونيا.

عودة النرويجي تأتي تلك المرة مدربا لمانشستر يونايتد أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا أمام جماهيره بهدف نظيف.

وتحدث سولشاير عن حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل في المؤتمر الصحفي الذي أقيم "ذكرى مباراة باريس سان جيرمان ستساعدنا، نعرف أن الأمر مُعقد لكن ليس علينا نسيان أن الفريق متأخر بهدف وعلينا العودة في النتيجة".

وتابع "سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا ومحاولة أخذ الأفضلية من الفرص التي تسنح لنا، إذا سجلنا أولا سنعدل النتيجة، لا يهم إذا وصلنا إلى التقدم بهدف نظيف في الدقيقة 93، مثلما حدث منذ عشرين عاما، إذا خضنا أشواط إضافية نحن فريق بدني".

وسأله الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي عن إيمانه بالقدر "أعلم أنني سجلت منذ 20 عاما هنا وأنا ارتدى القميص رقم 20، لكن الأشياء عليك استحقاقها، ليس الأمر كافي لنثق في القدر".

وعن عودة أليكسيس سانشيز والذي قد يشارك أمام فريقه السابق ليردف عن أدوار المهاجمين "إذا أعطينا برشلونة الكرة سيكون لديهم فرص أكبر، إذا استحوذوا على الكرة بإمكانهم الفوز، ولا يمكننا السماح بهذا لأن يكون فرصهم 80% خاصة أنه حدث في لقاء الذهاب".

وأتم مشيدا ببرشلونة: "لابد أن نكون واقعيين لأننا نواجه فريق رائع، أنه الفريق الأفضل في السنوات العشرة الأخيرة".

ويأمل مانشستر يونايتد في قلب الأمور لصالحه بعد الخسارة ذهابًا حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أكبر من هدف دون رد.