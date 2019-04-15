دي روسي ينضم لقائمة مصابي روما قبل مرحلة الحسم‎

سيغيب دانييلي دي روسي قائد روما الإيطالي عدة أسابيع عن الملاعب بداعي الإصابة.

دي روسي تعرّض لإصابة في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد فوز الذئاب على أودينيزي بهدف نظيف سجله إدين دجيكو يوم السبت الماضي.

وجاءت إصابة متوسط الميدان البالغ 35 عاما من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن.

ولن يشارك دي روسي في المباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة بما فيها مواجهة إنتر من أجل صراع مقاعد دوري الأبطال.

بالتالي يغيب الدولي الإيطالي السابق عن مواجهات إنتر وكالياري وجنوى ويوفنتوس، في حين قد تكون عودته أمام ساسولو وبارما في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 54 نقطة خلف ميلان الرابع بنقطة وحيدة، إذ يسعى الجيالوروسي في خطف المركز الرابع ومقعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني روما من إصابات والتي ضربت ستيفن نزونزي ودافيدي سانتون وريك كارسدروب.

وشارك دي روسي في 22 مباراة الموسم الجاري، سجل هدفا وصنع آخر، كما ينتظر تجديد تعاقده مع روما بنهاية الموسم.

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