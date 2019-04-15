المصري يعلن سفر مدافعه إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 17:50

كتب : أيمن عيد

محمد صالح يحتفل بهدف المصري في النجوم

أعلن النادي المصري عن سفر مدافعه الفلسطيني محمد صالح إلى ألمانيا، للخضوع لعملية جراحية.

المصري ذكر في بيانٍ رسمي أن صالح يتوجه إلى ألمانيا صباح غدا الثلاثاء، على أن يخضع لجراحة الرباط الصليبي بعد عرضه على طبيبه المعالج صباح الأربعاء.

الطبيب سيحدد حجم الإصابة وكيفية وموعد إجراء الجراحة، كما سيتم الاتفاق على فترة النقاهة التي سيخضع لها اللاعب وبرنامجه التأهيلي ومراحله.

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وكان صالح قد أصيب خلال مباراة ودية للمصري في مواجهة فريق الشباب يوم 7 أبريل الماضي، بعد تدخل قوي في الدقيقة 15 من المواجهة.

وقدّم صالح مستويات مميزة مع المصري منذ انضمامه لصفوف الفريق يناير الماضي، وبات من الأعمدة الأساسية للفريق في خط الدفاع تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 7 مباريات مع المصري وسجل هدفا.

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