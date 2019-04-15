مؤتمر #ليلة_الأبطال - فالفيردي يتحدث عن حالة ميسي.. وسبب الدفع بالبدلاء أمام ويسكا

ذكر إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أن نجمه ليونيل ميسي سيشارك في مواجهة مانشستر يونايتد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ميسي لإصابة في الوجه بعد تدخل قوي من المدافع الإنجليزي كريس سمولينج خلال لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد، مباراة شهدت فوز الضيوف بهدف نظيف.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي عن مشاركة الأرجنتيني: "ميسي بخير بعد الضربة التي تلقاها وسيكون في وضع مثالي لمباراة الغد".

وغاب ميسي عن المشاركة أمام ويسكا في الدوري الإسباني في مباراة شهدت العديد من التغييرات الفنية وانتهت بالتعادل السلبي.

فالفيردي ساند تصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بسبب المدة القليلة بين مباراتي الذهاب والإياب.

وواصل: "الجدول دائما يكون مزدحما في هذا الوقت من الموسم، من الغريب أن تمتلك 4 فرق فارق 8 أيام والأخرين 6 أيام".

وأردف مدرب بلباو السابق: "الشيء المنطقي هو أن من يلعب الذهاب يوم الثلاثاء، تكون العودة باليوم ذاته بعدها والعكس صحيح".

وعن تغييراته الفنية في مباراة ويسكا: "خضنا مباراة جيدة، الجميع كان بإمكانه توقع التشكيل، الفارق بين المباريات قليل وعلينا استخدام المداورة بين اللاعبين، النتيجة أمام أتلتيكو مدريد سمحت لنا بفعل هذا أمام ويسكا".

ويتوقع فالفيردي مشاركة عثمان ديمبيلي عقب الإصابة التي غيبته منذ مارس الماضي عن الفريق الكتالوني: "لقد خاض 70 دقيقة أمام ويسكا وظهر بشكل جيد".

وأتم: " سيكون من المهم كيفية البداية وكيفية إنهاء المباراة، يونايتد في الدقيقة الأخيرة كان لديه شيء خاص، لقد رأينا هذا في كامب نو سابقا".

ويسعى برشلونة لتأكيد فوزه في الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية في الإياب، من أجل التأهل إلى المربع الذهبي وإنهاء عقدة ربع النهائي الأوروبي.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة في مواجهة مانشستر يونايتد

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