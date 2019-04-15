أليسون يضع عينه على تخطي رقم فان دير سار وتشيك يحافظ على مكانته‎

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

يواصل الحارس البرازيلي أليسون بيكر التألق بالزود عن مرمى ليفربول الإنجليزي محليا وأوروبيا مقدما أداء مميزا في أول موسم له بقميص الريدز.

وانضم بيكر لصفوف ليفربول قادما من روما الإيطالي ليصبح ثاني أغلى حارس في العالم مقابل 62.5 مليون يورو، بعد حارس تشيلسي كيبا.

ويمتلك الدولي البرازيلي 18 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي، من أصل 34 مباراة خاضها تلقت فيها شباكه 20 هدفا.

وعادل البرازيلي حارس مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا والإنجليزي جو هارت حارس مانشستر سيتي، برصيد 18 مباراة بدون أن تهتز شباكهم في الدوري الإنجليزي.

ويهدف أليسون للخروج بشباك نظيفة في المباريات الأربعة المتبقية لتعزيز رقمه الموسم الحالي.

ويأتي أليسون في المركز الرابع في القائمة حيث يتفوق عليه الإسباني بيبي رينا حارس ليفربول الأسبق برصيد 20 مباراة موسم 2004-05 وموسم 2008-09، وكذلك الدنماركي بيتر شمايكل مع مانشستر يونايتد موسم 1994-95.

اختر تشكيل ليفربول الأمثل

ويتفوق عليهم الهولندي إدوين فان دير سار حارس مانشستر يونايتد برصيد 21 مباراة، ويتصدر التشيكي بيتر تشيك القائمة بقميص تشيلسي موسم 2004-05 بـ24 مباراة دون أن تهتز شباكه.

وسيخوض ليفربول 4 مباريات لنهاية الموسم وعينه على التتويج باللقب لأول مرة منذ 29 عاما أمام كارديف سيتي وهدريسفيلد ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون.

وحافظ البرازيلي على نظافة شباكه في جميع المسابقات في 22 مباراة من 43 مباراة بالدوري الإنجليزي والدوري الممتاز.

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