بالفيديو - لقطة إنسانية رائعة في الدوري الأوروجوياني

E S P E T A C U L A R! Após o duelo com o Plaza Colônia, Kevin Dawson, goleiro do Peñarol, voltou para o gol para tentar defender a cobrança de pênalti de um torcedor com Síndrome de Down e fez a alegria de todo mundo.

NUNCA, em hipótese nenhuma, será SÓ FUTEBOL... pic.twitter.com/L9NqlPWlvr