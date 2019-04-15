بالفيديو - لقطة إنسانية رائعة في الدوري الأوروجوياني

شهدت مباراة بنيارول وبلازا كولونيا في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الأوروجوياني مرحلة الأبرتورا، لقطة رائعة من حارس بنيارول عقب نهايتها.

وحقق بنيارول الفوز بهدف نظيف من توقيع جوزمان بيريرا في نهاية الشوط الأول، ليساهم في تحقيق الفوز الثالث تواليا بالمسابقة وتعزيز الصدارة.

وفي لفتة أكثر من رائعة قام حارس بنيارول، كيفين داوسون، باصطحاب أحد المصابين بمتلازمة داون، من أجل تسديد ركلة جزاء.

وترك الحارس الكرة تسكن شباكه بمحاولة ضعيفة، ليظهر احتفال أكثر من رائع من الشاب الذي سدد الكرة وسط احتفالات الجماهير ولاعبي الفريقين.

E S P E T A C U L A R! Após o duelo com o Plaza Colônia, Kevin Dawson, goleiro do Peñarol, voltou para o gol para tentar defender a cobrança de pênalti de um torcedor com Síndrome de Down e fez a alegria de todo mundo. NUNCA, em hipótese nenhuma, será SÓ FUTEBOL... pic.twitter.com/L9NqlPWlvr — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) April 14, 2019

ويحتل بنيارول المركز الأول برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن فينكس صاحب المركز الثاني، ومتفوقا بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي ناسيونال.

ويمتلك بنيارول حامل اللقب 45 لقبا للدوري ويأتي في المركز الثاني خلف ناسيونال بلقب وحيد أقل.

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