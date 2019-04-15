منتخب مصر: أونيانجو حارس من العيار الثقيل.. لابد من استثمار أي فرصة أمامه

أشاد أحمد ناجي بأداء دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب أوغندا مؤكدا أنه له دور كبير في تأهل صن داونز على حساب الأهلي.

يلعب منتخب أوغندا مع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى من أمم إفريقيا 2019 رفقة الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وصرح ناجي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أونيانجو حارس مرمى من العيار الثقيل، ويؤكد مبدأ أن الحارس عنصر مهم في الفريق وسط اللعب الجماعي والحلول لفك شفرة المنافس واستغلال نقاط الضعف".

وأضاف: "من الضروري تنبيه اللاعبين على كيفية التعامل مع حارس ثقيل مثله، بأن يكون هناك حرص في استغلال الفرص".

وواصل مدرب حراس المنتخب: "أونيانجو كان له دور كبير في تأهل صن داونز، لقد كان أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا قبل موسمين".

وأشار: "في مباراتي المنتخب ضد أوغندا كان أحد نجوم اللقاء، لقد سجل محمد صلاح هدفا في شباكه بصعوبة بالغة (بالضالين)".

وأتم أحمد ناجي تصريحاته: "حراس مرمى منتخب مصر سيكون لهم دور في كأس الأمم الإفريقية، مثلما كان لهم بصمة في كأس العالم والتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمونديال".

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