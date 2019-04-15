بالفيديو – نهضة بركان يسحق جور ماهيا ويتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بفوزه العريض على جور ماهيا الكيني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الملعب البلدي ببركان، بإياب الدور ربع النهائي.

كودجو لابا، ومحمد عزيز، وبكري الهلالي، وإيسوفو دايو، ويوسف السعيدي سجلوا أهداف الفريق المغربي، فيما سجّل لاورينس أوشينج جوما هدف جور ماهيا الوحيد.

ليعزز نهضة بركان فوزه ذهابا في أرض الفريق الكيني بهدفين دون رد، ويصير ثالث المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد الصفاقسي التونسي والزمالك.

لابا باغت جور ماهيا بهدف في الدقيقة 21، أعطى التقدُم لـ نهضة بركان.

الضيوف لم يستسلموا رغم حاجتهم إلى تسجيل 3 أهداف عند هذه النقطة، فأدركوا التعادل في الدقيقة 24 عن طريق أوشينج جوما بعد خطأ دفاعي مغربي.

نهضة بركان استعاد المقدمة في الدقيقة 32 برأسية محمد عزيز، قبل أن يبتعد بكري الهلالي بالنتيجة في الدقيقة 37.

رأسية جديدة أضافت هدفا رابعا لـ نهضة بركان في الدقيقة 58، سجلها دايو هذه المرة.

وأخيرا اختتم السعيدي أهداف الفريق المغربي في الدقيقة 86، ويؤكد تأهل فريقه إلى الدور المقبل.

ليتواجه نهضة بركان في الدور المقبل مع الصفاقسي التونسي، ذهابا في تونس يوم 28 أبريل، وإيابا في المغرب يوم 5 مايو.

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