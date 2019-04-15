بالفيديو – نهضة بركان يسحق جور ماهيا ويتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 00:01

كتب : FilGoal

نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي 2018

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بفوزه العريض على جور ماهيا الكيني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الملعب البلدي ببركان، بإياب الدور ربع النهائي.

كودجو لابا، ومحمد عزيز، وبكري الهلالي، وإيسوفو دايو، ويوسف السعيدي سجلوا أهداف الفريق المغربي، فيما سجّل لاورينس أوشينج جوما هدف جور ماهيا الوحيد.

أخبار متعلقة

مخرجة لقاء الزمالك وأغادير: الكرة لم تتخط مرمى جنش.. وهذا سبب عدم إعادتها جروس: أتوقع إصابة قوية لـ ساسي.. وكانت مباراة خاصة لـ بوطيب مؤتمر مدرب أغادير: الحكم كان لاعبا في الزمالك.. احتجنا من يسجل أهدافا بالفيديو – الفارس يخرج منتصرا من المعركة المغربية المدوية.. الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

ليعزز نهضة بركان فوزه ذهابا في أرض الفريق الكيني بهدفين دون رد، ويصير ثالث المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد الصفاقسي التونسي والزمالك.

لابا باغت جور ماهيا بهدف في الدقيقة 21، أعطى التقدُم لـ نهضة بركان.

الضيوف لم يستسلموا رغم حاجتهم إلى تسجيل 3 أهداف عند هذه النقطة، فأدركوا التعادل في الدقيقة 24 عن طريق أوشينج جوما بعد خطأ دفاعي مغربي.

نهضة بركان استعاد المقدمة في الدقيقة 32 برأسية محمد عزيز، قبل أن يبتعد بكري الهلالي بالنتيجة في الدقيقة 37.

رأسية جديدة أضافت هدفا رابعا لـ نهضة بركان في الدقيقة 58، سجلها دايو هذه المرة.

وأخيرا اختتم السعيدي أهداف الفريق المغربي في الدقيقة 86، ويؤكد تأهل فريقه إلى الدور المقبل.

ليتواجه نهضة بركان في الدور المقبل مع الصفاقسي التونسي، ذهابا في تونس يوم 28 أبريل، وإيابا في المغرب يوم 5 مايو.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – الفارس يخرج منتصرا من المعركة المغربية المدوية.. الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

بالفيديو – يواصل التألق في الكونفدرالية.. إبراهيم حسن يهز شباك أغادير لصالح الزمالك

إصابة ساسي.. الدولي التونسي يغادر مواجهة حسنية أغادير

صلاح يكشف سر احتفاله ضد تشيلسي.. ويصرح: ليس هدفي المفضل

بالفيديو – صلاح ينفث لهبه في وجه تشيلسي.. ليفربول على قيد الحياة

الكونفدرالية نهضة بركان جورماهيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

صراع بقيادة قدماء الدوري الإنجليزي وظهور خافت للعرب في الدوري الأمريكي 13 دقيقة | أمريكا
أليسون يضع عينه على تخطي رقم فان دير سار وتشيك يحافظ على مكانته‎ 20 دقيقة | أوروبا
ناجي: أحمد الشناوي بحاجة لمزيد من التركيز.. والفرصة متاحة للجميع 38 دقيقة | منتخب مصر
رويترز: كاف أقال عمرو فهمي بسبب اتهامه لـ أحمد بالفساد والتحرش ساعة | إفريقيا
فتح الله: أزمتي مع مؤمن سليمان انتهت.. وقد أستمر في الملاعب لموسم آخر ساعة | مصر
الاتحاد الدولي يغرم رئيس الاتحاد البرازيلي الأسبق ويمنعه من ممارسة النشاط الكروي‎ ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك

قد ينال إعجابك