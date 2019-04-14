صلاح يكشف سر احتفاله ضد تشيلسي.. ويصرح: ليس هدفي المفضل

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن سر احتفاله بالهدف الرائع الذي سجله في مرمى تشيلسي في الفوز 2-0 اليوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا صاروخيا في مرمى فريقه السابق، ليستعيد لليفربول صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.

وعن الهدف، قال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أفكر، فقط شعرت برغبتي في أن أسدد بكل قوة وكنت محظوظا قليلا بأن الكرة دخلت الشباك بهذه الطريقة".

واستدرك "لكن هدفي المفضل يظل الذي سجلته في إيفرتون لأنه كان في الدربي".

وتابع "أنا أحب اليوجا، والاحتفال جاء إلى ذهني بشكل مفاجئ لم أفكر بشأنه".

وأشاد النجم المصري بدور زميله جوردان هندرسون في صناعة الهدف، وأوضح "هندرسون قام بعمل رائع وهذا جعل الأمور أسهل لي وكان جزءا من الهدف، أدينا بعض الجمل الخططية في المران ونفذناها في الملعب".

وواصل صلاح "التتويج بالدوري أهم شيء بالنسبة لي، علينا الاستمرار في العمل والمنافسة".

ثم أتم "لو فزنا بالمباريات المتبقية لنا أعتقد أننا سنفوز بالدوري، ولكننا نحتاح أن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط".

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ83 نقطة بمباراة أقل.

ليفربول أوقف سلسلة 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي لم ينتصر فيها، إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين في آخر 6 مواجهات بينهما.