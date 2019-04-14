التشكيل – أموتو على دكة المصري.. وشيلونجو يقود الإسماعيلي

الأحد، 14 أبريل 2019 - 16:47

كتب : ياسر الشريف أيمن عيد

المصري والإسماعيلي

يجلس أوستين أموتو على دكة بدلاء المصري في مباراة دربي القناة ضد الإسماعيلي في الجولة 29 من الدوري.

وفي المقابل، يقود بينسون شيلونجو صفوف الدراويش في المباراة المقامة في استاد الدفاع الجوي.

وأتى تشكيل المصري كالتالي..

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: محمود حمد – إسلام أبو سليمة – عمر كمال عبد الواحد – كريم العراقي

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – سعيدو سيمبوري

الهجوم: إسلام عيسى – محمد جابر – محمود وادي

أما الإسماعيلي فأتى تشكيله كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – باهر المحمدي – أحمد أيمن

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – محمود متولي

الهجوم: كريم بامبو – عبد الرحمن مجدي – بينسون شيلونجو

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