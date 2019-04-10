يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك تعافى من إصابته وبات جاهزا للمشاركة أمام المصري.

الزمالك يلتقي مع المصري يوم الخميس في الجولة 28 من الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.

وعلم FilGoal.com أن أوباما تعافى من الإصابة التي لحقت به في الكتف بعد خضوعه لآشعة حسمت موقفه وأثبتت تعافيه.

أوباما غاب عن مران الزمالك أمس الثلاثاء ولكنه عاد من جديد بعدما تعافى من إصابة الكتف.

ودخوله قائمة مواجهة المصري يحددها الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس بعد تدريب الفريق المقام اليوم الأربعاء.

وسجل أوباما 10 أهداف خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 33 مباراة خاضها في كل البطولات وصنع ستة آخرين.

وكان جروس قد قرر سفر الفريق إلى السويس بعد مران اليوم الأربعاء والذي يقام في الثالثة والنصف عصرا بمقر النادي.

ورفض السويسري فكرة استمرار معسكر الفريق الأول فى السويس بعد لقاء المصري المقرر له غدا الخميس.

حيث يعود الفريق مباشرة إلي القاهرة عقب انتهاء اللقاء على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يسافر إلى السويس السبت استعدادا للقاء حسنية أغادير في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر الأحد المقبل بالسويس.

اختر تشكيل الزمالك أمام المصري:

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