الصناعة الأولى والهدف الثاني.. حمدي فتحي يهز شباك المقاصة بعرضية محمود وحيد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

محمود وحيد - الأهلي - سيمبا

صنع محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي أول هدف له في أول مباراة أساسية يخوضها مع الفريق الأحمر أمام مصر للمقاصة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في الجولة الـ28 للدوري المصري.

واستطاع محمود وحيد المنضم للأهلي في يناير الماضي صناعة أول هدف له مع الفريق الأحمر بعدما أرسل عرضية قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية هز بها شباك الفريق الفيومي في الدقيقة 25.

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ويعد هذا الهدف هو الثاني لحمدي فتحي مع الأهلي بعدما سجل سباقها في شباك حرس الحدود.

ويشارك محمود وحيد أمام المقاصة بسبب غياب الظهير الأيسر الأساسي علي معلول للإيقاف.

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