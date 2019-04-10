تشكيل #ليلة_الأبطال – خماسي في خط وسط يونايتد.. وتبديل وحيد من برشلونة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بخمسة لاعبين في خط وسط فريقه في التشكيل الذي أعلنه لمواجهة برشلونة.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني فأجرى تبديلا وحيدا على التشكيل الذي دفع به في لقاء أتليتكو مدريد الأخير بإشراك نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبرتو.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- كريس سمولينج- آشلي يونج

في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي- ديوجو دالوت

في الوسط الهجومي: ماكوس راشفورد- بول بوجبا

في الهجوم: روميلو لوكاكو

أما تشكيل برشلونة فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو

في الوسط: أرثور- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل ميسي

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وماركوس روخو وأندرياس بيريرا وجيسي لينجارد وخوان ماتا وأنتوني مارسيال.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من عثمان ديبميلي ومالكوم وسيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي وكارليس ألينا.

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