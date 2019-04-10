مؤتمر إيمري: أريد صنع مستقبل رائع ضد نابولي.. هو فريق رائع ولكن

يريد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال صناعة مستقبل رائع له ولفريقه حينما يواجه نابولي غدا الخميس في الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال منافسه نابولي غدا في ملعب الإمارات في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث إيمري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "نابولي فريق رائع ولديه تاريخا كبيرا مثلنا ويلعبون بشكل جيد إذ يحتلون المركز الثاني في الدوري الإيطالي".

وتابع "نابولي جاء إلى هنا بعدما كان ضمن مجموعة قوية في دوري أبطال أوروبا وهو فريق صعب وستكون مواجهة صعبة جدا".

قبل أن يستدرك المدرب الإسباني "لكننا نثق في أنفسنا ويجب أن يكون مستوانا ثابت خلال كلا المواجهتين".

وأردف "لدي احترام كبير لمدرب نابولي كارلو أنشيلوتي ولمسيرته الرائعة، أما أنا فكل ما قدمته في الماضي كان من أجل اكتساب الخبرات والاستفادة منها في تلك المباراة وهذه المباراة كبيرة جدا وأريد صناعة مستقبل رائع".

وأكمل "نريد مواجهة أفضل الفرق وخوض أكبر التحديات ونابولي أحد تلك الفرق".

وأخيرا عن موقف المصابين قال إيمري: "بالنسبة لجرانيت تشاكا ولوران كوسليني سنقرر غدا أما بيير إيمريك أوباميانج فكان يشعر بالإعياء وغدا سيصبح أفضل وربما يبدأ".

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