كرة طائرة - أحمد صلاح يحقق بطولة إفريقيا للأندية أكثر من أي فريق

"علاقتي بالأهلي لا ترتبط بعقود وأهدف للفوز بجميع البطولات بعد عودتي" كانت تلك كلمات أحمد صلاح نجم فريق الأهلي للكرة الطائرة بعد عودته من جديد للنادي الأحمر في سبتمبر الماضي.

وتوج أحمد صلاح نجم فريق الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للأندية مع الفريق الأحمر ليكتب تاريخا جديدا بإضافته اللقب الشخصي السابع له ويأتي ذلك بعد أيام من تحقيق الفريق الأحمر للقب كأس مصر.

الأهلي حقق اللعب بعد الفوز على سموحة في نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الـ22 للأهلي إفريقيا على التوالي، والـ82 بشكل عام للفريق الأحمر.

عودة ناجحة إلى أحمد صلاح حتى الآن بعد التتويج باللقب القاري وكأس مصر ويقترب الأهلي أكثر من لقب الدوري الذي تستأنف مبارياته بعد بطولة إفريقيا.

رفع الأهلي رصيده إلى 14 لقبا من البطولة الإفريقية للأندية ليواصل الابتعاد كأكثر الفرق تتويجا بلقب المسابقة بعد الفوز الثالث على التوالي.

ابتعد الأهلي بفارق 8 بطولات عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه، ولكن الإنجاز الجديد يكتب باسم أحمد صلاح الذي رفع رصيده الشخصي إلى 7 بطولات إفريقية أكثر من أي نادي آخر بعد الأهلي.

وتجاوز أحمد صلاح كل الفرق الإفريقية في عدد البطولات بعد تتويجه السابع ليتخطى بذلك الصفاقسي التونسي (6 ألقاب) والزمالك (5 ألقاب) والترجي التونسي (4 ألقاب).

إنجاز جديد يحققه أحمد صلاح أحد أساطير الكرة الطائرة المصرية والذي عاد إلى الأهلي من جديد بعد رحلة احتراف خارجية ومن بعدها اللعب مع طلائع الجيش.

توج أحمد صلاح بلقب البطولة الإفريقية 6 مرات مع النادي الأهلي بالإضافة إلى مرة وحيدة مع طلائع الجيش عام 2016 وهو اللقب القاري الوحيد في تاريخ النادي المصري.

ويضيف بذلك أحمد صلاح إلى سجل إنجازاته إنجازا جديدا في مسيرته التي تألق فيها قاريا وعالميا.

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل ضارب في العالم ببطولة كأس العالم عام 2011 وأكثر لاعب تسجيلا للنقاط في كأس العالم 2015.

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