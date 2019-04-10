كرة طائرة - الثالث على التوالي.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا بالفوز على سموحة

توج فريق الأهلي للكرة الطائرة بلقب أبطال إفريقيا للكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي بعدما فاز على سموحة اليوم الأربعاء.

والتقى الأهلي مع سموحة في نهائي البطولة الذي أقيم في مقر النادي بالجزيرة بصالة الشهداء عقب الفوز بنتيجة 3-0.

وكانت هذه هي أول مرة يصل فيها سموحة لنهائي البطولة الإفريقية بعدما بلغ نصف النهائي الموسم الماضي وحصل على المركز الثالث.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، والشوط الثاني بنتيجة 25-23، والشوط الثالث بنتيجة 25-19.

وأصبح ذلك اللقب هو الثالث على التوالي للأهلي وبشكل عام هذه هي البطولة رقم 14 التي يفوز بها في تاريخه.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بفارق ثماني بطولات عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بين أكثر الأندية المتوجة باللقب بواقع خمس مرات.

وتعد هذه البطولة تاريخية للاعب الأهلي أحمد صلاح الذي حصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه بواقع ست مرات مع الفريق الأحمر ومرة وحيدة مع طلائع الجيش.

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