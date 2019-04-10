جوندوجان منتقدا فريقه: نرتكب الأخطاء في المباريات الكبيرة.. ونصبح متوترين

وجه إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي سهام الانتقادات إلى فريقه بعد السقوط أمام توتنام بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان لشبكة سكاي ألمانيا: "لم نكن شجعان بما يكفي في المباراة وارتكبنا العديد من الأخطاء البسيطة".

وأضاف الدولي الألماني "لدي شعور بأننا نصبح متوترين في المباريات الكبيرة بدوري الأبطال، دائما ما نتخذ الخيارات الخاطئة".

وأوضح "في هذه المباريات دائما ما نريد تقديم شيئا مميزا لأنها تعني الوصول إلى نصف النهائي".

ويرى إلكاي أن الوضع كان ليصبح مختلفا حال سجل سيرخيو أجويرو ركلة الجزاء، مشيرا إلى أن فريقه تصرف بشكل سيء عقب إهدار الركلة.

وأتم "الأحداث السلبية مثل هذه دائما ما تعيدنا للخلف. لو سجلنا كنا لنخرج توتنام من اللقاء ولكن بدلا من ذلك انسحبنا من اللقاء وهو ما لا يحدث مع الفرق الكبيرة".

مانشستر سيتي يستضيف توتنام في الـ 17 من شهر أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للانتصار بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم من أجل التأهل، بينما تقاتل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو لكتابة التاريخ.

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