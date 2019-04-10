"مانشستر يونايتد عرض التجديد على ماتا"

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

خوان ماتا

مانشستر يونايتد عرض التجديد على لاعبه خوان ماتا ولكن الإسباني يمتلك عروضا أخرى من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا بحسب والده.

ماتا ينتهي تعاقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، وشبكة سكاي سبورتس كان قد أشارت إلى اهتمام برشلونة بخدماته.

ووالده كشف عن الموقف مع يونايتد في الوقت الحالي قائلا لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "مانشستر يونايتد عرض التجديد علينا ونحن سعداء للغاية".

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وأضاف مستدركا "لكن هناك عروض أخرى من أندية دوري أبطال أوروبا، ربما من إسبانيا ولكنه ليس اليوم الذي نتحدث فيه عن ذلك".

وشدد "الأمر لم يتم حسمه بعد".

واستبعد والده إمكانية الانتقال إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي موضحا "مانشستر سيتي؟ ليس الخيار المثالي. لا يمكن الانتقال إلى سيتي أو ليفربول".

وأتم "علينا احترام جماهير مانشستر يونايتد التي يشعر من قبلها بالتقدير هنا".

ماتا انضم إلى يونايتد في يناير 2014 قادما من تشيلسي مقابل أكثر من 37 مليون إسترليني، ومنذ ذلك الحين سجل 44 هدفا خلال 215 مباراة بجميع المسابقات.

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