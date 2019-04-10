ميلان قد يواجه عقوبات جديدة من يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن نادي ميلان قد تمت إحالته إلى غرفة التحكيم التابعة للرقابة المالية بسبب المزيد من خروقات اللعب المالي النظيف.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أن ميلان فشل في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الموسم الماضي وكذلك الموسم الجاري.

وجاء نص بيان يويفا: "أبلغت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية نادي ميلان اليوم قرارها بإحالة القضية إلى غرفة التحكيم الخاصة بالرقابة المالية نظرًا لأن النادي لم يمتثل لمتطلبات المطابقة خلال فترة المراقبة المقررة في الموسم الحالي والتي تغطي مواسم 2015-16 و2016-17 و2017-18".

وأضاف البيان "لن يقدم الاتحاد الأوروبي أي تعليقات إضافية على هذه المسألة حتى يتم اتخاذ قرار من قبل غرفة التحكيم في هذه القضية".

وأشار "لا يتعلق هذا الإحالة بالقرار الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية القضائية في ديسمبر 2018 وكان يغطي مواسم 2014-15 و2015-16 و2016-17.

وأتم البيان "ميلان تم تقييم موقفه من قبل الغرفة القضائية في ديسمبر الماضي، وطُلب منهم تعديل أوضاعهم بنهاية عام 2021 أو استعادة حظر المشاركة في المسابقات الأوروبية".

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