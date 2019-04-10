مورينيو يفتح أبواب التدريب في الدوري الألماني

التكهنات مازالت مستمرة حول مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم المقبل، والاستثنائي فتح الباب أمام إمكانية التدريب في الدوري الألماني.

منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي ارتبط اسم مورينيو بالعديد من الأندية كان من بينهما ريال مدريد سابقا - قبل تولي زين الدين زيدان المهمة - وكذلك ناديي إنتر وروما الإيطاليين.

وجوزيه أضاف احتمالا جديدا بتصريحاته مع صحيفة بيلد الألمانية التي قال فيها: "البوندسليجا يوفر منافسة مثيرة بالنسبة لي، خاصة أندية منتصف الجدول التي تطور بشكل مستمر وهو ما يخلق مسابقة لطيفة في النهاية".

وأضاف "هناك ملاعب ممتلئة بالجماهير، وتنظيم عظيم، وأساليب تكتيكية جيدة في العديد من الفرق. أظن أن البوندسليجا مسابقة حقا مثيرة".

سكاي إيطاليا أشارت في وقت سابق إلى تواصل فرانشيسكو توتي أسطورة روما الذي تحول من الملاعب إلى المناصب الإدارية في نادي العاصمة، مع مورينيو من أجل تدريب روما الموسم المقبل.

الحديث عن تولي مورينيو مسؤولية قيادة روما مازال مبكرا للغاية، لأن "المفاوضات التي تمت مجرد استطلاعية والأمور مُبكرة للغاية"، وفقا لـ سكاي.

ولم توضح الشبكة في تقريرها، موقف مورينيو من تدريب روما إلا أن صحيفة فوتبول إيطاليا ترى أن "في حالة عودة مورينيو إلى إيطاليا، فالأقرب عودته لـ إنتر مرة أخرى"، بينما ذكرت تقارير معاكسة أن الأفاعي يُفضلون أنطونيو كونتي عليه.

وحقق الاستثنائي ثلاثية تاريخية رفقة إنتر في موسم 2009\2010، بالفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يتحوّل لتدريب ريال مدريد ويظفر بألقاب الكأس والدوري وكأس السوبر الإسباني في 3 سنوات بالعاصمة الإسبانية.

مورينيو حدد موعد عودته للتدريب مؤكدا أنه الموسم المقبل، كما كشف عن رفضه لـ4 عروض.

وقال البرتغالي لشبكة beIN Sports: "ما في ذهني حاليا هو أنني أود العودة للتدريب في شهر يونيو المقبل مع ناد جديد، وخوض موسم إعداد".

وكشف "أعلم مالا أريده ولهذا السبب رفضت من 3 إلى 4 عروض مختلفة".

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