كين بعد إصابته: محبط للغاية.. وخطوة كي أعود أقوى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - مانشستر سيتي

أعرب هاري كين مهاجم توتنام عن إحباطه الكبير بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

الديوك انتصروا على السماوي بهدف نظيف سجله سون هيونج مين، في مباراة شهدت خروج كين بالشوط الثاني بعد التحام قوي مع فابيان ديلف.

وكين كتب عبر حسابه على تويتر: "محبط للغاية بسبب الإصابة ولكن كل نكسة هي فرصة للعودة بشكل أقوى من قبل".

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وأضاف "نتيجة رائعة من الأولاد بعد تحقيق الفوز".

وكان مدربه ماوريسيو بوكيتينو قد قال: "علينا الانتظار ليوم الأربعاء لمعرفة نتيجة الفحص النهائي للإصابة ولكن من الواضح أنها نفس إصابة الكاحل".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "أنا حزين للغاية ونشعر بخيبة آمال كبيرة بسبب إصابة هاري كين".

وواصل "ربما سنفتقد هاري كين لنهاية الموسم. أنا قلق للغاية".

وأوضح "الإصابة تبدو سيئة وليس هناك أي وقت للتعافي. سنرى ما سيحدث".

هاري كين عاد مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر جعلته يغيب لمدة شهر ونصف.

والآن نجم السبيرز خرج مصابا وقد يغيب عن فترة هي الأهم في موسم توتنام، في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي إلى جانب مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستضيف توتنام في الـ 17 من شهر أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للانتصار بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم من أجل التأهل، بينما تقاتل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو لكتابة التاريخ.

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