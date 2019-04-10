ليكيب تؤكد: الخليفي يرغب في شراء نادي روما

تقارير إيطالية تحدثت عن رغبة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في شراء نادي روما الإيطالي، وصحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت هذه التقارير.

صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن مجموعة قطر الرياضية الاستثمارية مهتمة بشراء نادي العاصمة الإيطالية، إضافة لامتلاكها نادي العاصمة الفرنسية.

وليكيب أكدت هذه الأنباء مشيرة إلى أن خبراء ومستشاري ناصر الخليفي في المجموعة القطرية يدرسون في الوقت الحالي إمكانية الشراء.

ولم تتمكن الصحيفة الفرنسية من التأكد من التقارير الإيطالية التي أوضحت أن مبلغ البيع من قبل جيمس بالوتا مالك روما ستصل إلى 400 مليون يورو.

لوائح الاتحاد الأوروبي "يويفا" تمنع مجموعة واحدة من امتلاك أغلبية الأسهم في ناديين مختلفين يتنافسان بالمسابقات الأوروبية ذاتها، وليكيب قالت إنه ربما لا تكون مجموعة قطر الاستثمارية مالكة الأسهم حال الشراء.

ولكنها استدركت أن العمل قد يجري الآن بين القطريين لإنشاء شركة جديدة تمكنهم من امتلاك روما.

روما مر بفترة من التخبطات المالية أجبرتهم على الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق أمثال محمد صلاح وميراليم بيانيتش ورادجا ناينجولان، والتعاقد مع مونشي كمدير رياضي عٌرف بقدرته على جلب المواهب بأسعار زهيدة وبيعها بمقابل مرتفع، قبل أن يرحل عن الجيالوروسي عائدا صوب إشبيلية.

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