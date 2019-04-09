رسميا - كريستيانو متواجد أمام أياكس.. غياب كيلليني وتشان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 16:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

أعلن ماسيمو أليجري مدرب يوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف أرينا غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بعدما حامت الشكوك حول لحاقه باللقاء.

وتأكد غياب الثنائي جورجيو كيلليني مدافع الفريق وإيمري تشان لاعب الوسط عن اللقاء بسبب الإصابة.

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ولم يشارك كيلليني في مران يوم الثلاثاء بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ عقب مران يوم الإثنين، فيما يعاني تشان من آلام في الكاحل.

رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لـ يوفنتوس في مواجهة إمبولي وكالياري وميلان، لكن فريقه نجح في الخروج فائزا منها جميعا.

يوفنتوس سيكون في حاجة إلى خدمات رونالدو أمام أياكس، خصوصا بعد الثلاثية المبهرة التي سجلها في شباك أتليتكو مدريد بإياب دور الـ16 والتي قلبت التأخر 0-2 ذهابا أمام الفريق الإسباني.

ويمتلك رونالدو سجلا خارقا في مواجهة أياكس، إذ واجهه في السابق 5 مرات خرج منها جميعا منتصرا، وهز شباكه في 7 مناسبات.

الفريق الهولندي يقدم أداء مبهرا أوروبيا خلال الموسم الجاري، إذ نجح تأهل من دور المجموعات رفقة بايرن ميونيخ، ثم نجح بعد ذلك في إقصاء ريال مدريد حامل اللقب في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

اختر تشكيل يوفنتوس أمام أياكس:

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