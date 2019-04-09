مران الزمالك - غياب أوباما وتأهيل لجنش وحامد وحازم.. وجروس يرفض الاستمرار في السويس
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 16:06
كتب : FilGoal
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي.
وطالب المدرب لاعبيه في الجلسة، أولا بغلق صفحة البطولة الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا، والتركيز على لقاء المصري البورسعيدي المقرر له الخميس القادم.
وشدد جروس على اللاعبين بضرورة الفوز وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة مشوار الدوري، وأنه لن يقبل بغير ذلك، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد والتركيز في الفترة القادمة.
كما شرح المدرب بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها بالتدريبات بحسب ما نقل الموقع الرسمي للأبيض.
وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق على إذن من الجهاز الفني بعدم التواجد بالمران بسبب ظروف خاصة ووافق المدير الفني على طلب اللاعب.
وخصص الجهاز الفني بقيادة جروس فقرة تأهيل خاصة للثنائي طارق حامد ومحمود عبدالرحيم "جنش" وذلك على هامش المران.
حيث يؤدي طارق تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أمير عزمي المدرب المساعد، وكولي أدو محلل الأداء والتأهيل بالفريق.
فيما يخوض جنش تدريبات بجيمانيزيوم النادي حيث فضل الجهاز اكتفاء الثنائي بالتأهيل اليوم، على أن ينتظما غدا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
وفي نفس السياق يؤدي حازم إمام لاعب الفريق تدريبات تأهيل وعلاجية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها بالسمانة.
وعقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمن فيها على إصابته.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري فى الجولة ٢٨ بالدوري الممتاز والمقرر إقامته على استاد الجيش بمدينه السويس بعد غد الخميس.
وفي ذات السياق قرر جروس سفر الفريق إلى السويس بعد مران غدا الأربعاء والذي سيقام في الثالثة والنصف عصرا بمقر النادي.
ورفض السويسري فكرة استمرار معسكر الفريق الأول فى السويس بعد لقاء المصري المقرر له الخميس المقبل.
حيث يعود الفريق مباشرة إلي القاهرة عقب انتهاء اللقاء على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يسافر إلى السويس السبت استعدادا للقاء حسنية أغادير في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر الأحد المقبل بالسويس.
اختر تشكيل الزمالك أمام المصري:
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