مران الزمالك - غياب أوباما وتأهيل لجنش وحامد وحازم.. وجروس يرفض الاستمرار في السويس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي.

وطالب المدرب لاعبيه في الجلسة، أولا بغلق صفحة البطولة الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا، والتركيز على لقاء المصري البورسعيدي المقرر له الخميس القادم.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة الفوز وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة مشوار الدوري، وأنه لن يقبل بغير ذلك، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد والتركيز في الفترة القادمة.

كما شرح المدرب بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها بالتدريبات بحسب ما نقل الموقع الرسمي للأبيض.