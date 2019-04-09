كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن الزمالك سدد 25 ألف دولار مستحقة للجبلاية نظير استقدامه لطاقم تحكيم أجنبي في مباراة سموحة.

وكان الزمالك قد حول شيكا لاتحاد الكرة إلا أن الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك حال دون تحصيل اتحاد الكرة للمبلغ، قبل أن يقوم الزمالك بتسديده نقدا حسبما قال سويلم لـFilGoal.com.

وأضاف سويلم "آخر فرصة للزمالك لتسديد 25 ألف دولار أخرى لاستقدام حكم أجنبي لمباراة المصري المقررة بعد غد الخميس".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيقوم بدفع المبلغ اليوم الثلاثاء لاستقدام حكم أجنبي لمباراة المصري.

الزمالك فاز على سموحة 1-0 ويتصدر ترتيب الدوري بـ54 نقطة، بفارق نقطتين عن الأحمر، أما المصري فيأتي رابعا بـ42 نقطة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عقب تعادل فريقه مع المقاولون 2-2 نية النادي استقدام حكام أجانب لكل مبارياته المتبقية في الدوري.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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