رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

بدلا من إقامة اللقاء في الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، يقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

وراسل اتحاد الكرة، المصري بهذا التعديل رسميا.

وتقام المباراة في ملعب استاد الجيش بالسويس.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا للدوري بـ54 نقطة متفوقا على الأهلي بنقطتين.

أما المصري فيأتي رابعا بـ42 نقطة.

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