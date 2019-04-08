تشوبو موتينج يشرح سبب إهداره الفرصة العجيبة

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 00:08

كتب : FilGoal

إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - باريس سان جيرمان

كشف إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان، كواليس إهداره الفرصة الغريبة في مواجهة ستراسبورج.

باريس سان جيرمان فوّت فرصة التتويج رسميًا بالدوري الفرنسي، بتعادله 2-2 أمام ضيفه ستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء، مباراة شهدت إهدارا غريبا للمهاجم الكاميروني. (طالع التفاصيل)

وبرر تشوبو موتينج الفرصة التي أهدرها بعد المباراة في حديثه إلى محطة "كانال بلوس": "في البداية اعتقدت أن نكونو سيمرر إلي الكرة، ولكنه سدد، بعدها اعتقدت أن المدافع سيبعد الكرة، ثم ترددت في لمس الكرة وتساءلت إن كنت متسللا أم لا، الأمور حدثت بشكل سريع للغاية".

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وأضاف: "لمست الكرة ولكنها ارتدت إلى الخارج، كان الأمر محزنا، اعتقدت أن تسديدة نكونو ستدخل المرمى مباشرة دون حاجة للمسة إضافية".

مختتما: "أنا آسف، نحتاج إلى مواصلة العمل والتماسك".

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الدوري، وتأجل تتويجه بلقب الدوري، إذ لم يستفد من تعادل ليل أمام ريمس في وقت متقدم من اليوم.

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