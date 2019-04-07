بالفيديو - أغرب فرصة في تاريخ كرة القدم؟ باريس سان جيرمان يهدر كرة مريبة

الأحد، 07 أبريل 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - باريس سان جيرمان

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج، فرصة ضائعة غريبة من الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

باريس سان جيرمان يستقبل ستراسبورج على حديقة الأمراء بغية الفوز الذي يتوجه بطلا رسميا للدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه.

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تشوبو موتينج سجّل هدف التقدم للفريق العاصمي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك نونو دا كوستا التعادل في الدقيقة 26.

لكن الدقيقة 28 شهدت الفرصة التي ستعجز عن تفسير كيفية إهدارها!

الكاميروني تشوبو موتينج حاول متابعة تسديدة من زميله كريستوفر نكونو في مواجهة الشباك الخالية، ولكنه أبعد الكرة عن المرمى بدلا من تسجيله بغرابة شديدة.

الكرة وقفت على خط المرمى حتى أبعدها مدافعو ستراسبورج، أمام ذهوب تشوبو موتينج الذي دخل المرمى ولامس الشباك.

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لاحقا تلقى باريس سان جيرمان هدفا ثانيا في الدقيقة 38 عن طريقة أنتوني جونسالفيس.

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