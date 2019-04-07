بالفيديو - التتويج يتجمد عند خط المرمى.. باريس سان جيرمان يفوّت حسم لقب فرنسا

تأجَل تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، بتعادله 2-2 أمام ضيفه ستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 31 من المسابقة.

باريس سان جيرمان افتتح واختتم الأهداف بواسطة إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وثيلو كيرير، فيما سجّل نونو دا كوستا وأنتوني جونسالفيس هدفي الضيوف.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الدوري، ويرفع ستراسبورج رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

}

ستراسبورج المنتشي بتتويجه بكأس الرابطة الفرنسية الأسبوع الماضي، أجّل تتويج باريس سان جيرمان بالدوري، إذ احتاج إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز بالمسابقة.

ستراسبورج صمد في وجهة أسلحة باريس سان جيرمان للمرة الثانية هذا الموسم، إذ فرض عليه التعادل 1-1 في مباراة الدور الأول.

باريس سان جيرمان كان في حاجة للفوز لضمان الاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي والثامن في تاريخه، مستفيدا من تعادل ليل 1-1 أمام ريمس في وقت متقدم من اليوم الأحد.

ورغم أهمية المباراة، فقد فضّل الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إبقاء نجمه كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، والدفع بالكاميروني تشوبو موتينج.

الأخير لم يكن مخيبا في الدقيقة 13 عندما افتتح التسجيل بعد متابعته لعرضية كولين داجبا.

الأمور لم تسر بشكل سلس لـ باريس، فهز نونو دا كوستا مهاجم كاب فيردي شباك جيانلويجي بوفون مدركا التعادل في الدقيقة 26.

دا كوستا كان مركزا لكثير من الأضواء قبل أيام بسبب التعليق العنصري الذي صدَر من دانييل برافو معلّق محطة "بي إن سبورتس" النسخة الفرنسية في المباراة أمام ريمس، ولكنه لن يحصل على أضواء مماثلة أمام سان جيرمان بسبب تشوبو موتينج.

المهاجم الكاميروني الذي افتتح التسجيل لـ سان جيرمان، أهدر واحدة من أغرب الفرص في تاريخ كرة القدم بالدقيقة 28، عندما منع الكرة من دخول شباك ستراسبورج!

الأنباء السيئة تواصلت في الهطول على مرمى بوفون، مع تلقي شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة 38 عن طريق أنتوني جونسالفيس الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء.

هدف لن يسعد جماهير باريس سان جيرمان، لأنه هز شباك فريقها أولا، ولهوية مسجله ثانيا، لأنه جونسالفيس تشفى في إصابة نيمار قبل أشهر، وقال: "لا تشتك من التعرض للضرب، إن أراد الاستمتاع فسنرد عليه بالأسلحة التي نملكها، نحن ندافع عن أنديتنا ولسنا هنا للضحك. يمكنه الاستمتاع كيفما يشاء، ولكن إياه أن ينتحب بعد ذلك".

في الشوط الثاني استعان توخيل بنجومه، فدفع بالثلاثي مبابي ويوليان دراكسلر وثيلو كيلير.

المحاولات الهجومية المكثفة كادت أن تسفر عن هدف رائع لـ داني ألفيش الذي سدد بشكل فني على عارضة ستراسبورج في الدقيقة 69.

ليتأجل التعادل حتى الدقيقة 82 برأسية الألماني البديل كيرير الذي ترجم ركنية مواطنه دراكسلر إلى هدف.

تعادل لم يشفع لـ سان جيرمان الذي سيتوجب عليه الانتظار جولة إضافية على الأقل لحسم اللقب.

اقرأ أيضا:

الفارس يقف صامدا في المعركة.. الزمالك يعود من المغرب بالتعادل أمام حسنية أغادير

زيزو: تفاجئنا من أداء حسنية أغادير.. النتيجة إيجابية بالنسبة لنا

بالفيديو - أغرب فرصة في تاريخ كرة القدم؟ باريس سان جيرمان يهدر كرة مريبة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: محاولات لنقل لقاء أغادير لـ بتروسبورت

طريق الزمالك بالفيديو - 3 ركلات جزاء وإصابة مروعة.. النجم يضرب الهلال بثلاثية في الكونفدرالية