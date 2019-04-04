لفظ عنصري من معلّق بي إن فرنسا.. والمحطة تعتذر

وقع دانييل برافو معلق محطة "بي إن سبورتس" النسخة الفرنسية، في خطأ أخلاقي رهيب على الهواء أثناء نقل مباراة ستراسبورج وريمس.

برافو قال عن نونو دا كوستا لاعب ستراسبورج: "لديه إحصائيات جيدة بالنظر لكونه شخصا أسود".

مهاجم كاب فيردي سجّل هدفين في فوز ستراسبورج 4-0 بالدوري الفرنسي، إلا أن تعليقات برافو العنصرية تجاهه أثارت جدلا واسعا أمس الأربعاء.

لتخرج المحطة ببيان رسمي سريع:

"نعتذر عن التعليقات التي قيلت خلال مباراة ستراسبورج وريمس، والتي يمكن اعتبارها عدائية ومضادة للقيم التي تتبعها المحطة.

بي إن تناهض كل أنواع التمييز والتفرقة العنصرية، وتشجع التنوع والمساواة والاحترام".

بعدها قام دا كوستا بنشر صورته رفقة المعلق الفرنسي، مع تعليق: "لا تقلقوا، هفوة يمكن أن تحدث. إنه يعمل بجد. توقفوا عن بث المباريات في منتصف الأسبوع يا بي إن".