صراع الهبوط يشتعل.. بتروجت يقهر الاتحاد بهدف قاتل والداخلية وإنبي يتعادلان

الأحد، 07 أبريل 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد

نجح فريق بتروجت في الانتصار على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

انتصار في غاية الأهمية لكتيبة محمود عودة جاء بفضل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة عن طريق أحمد عفيفي.

عفيفي استغل خطأ من دفاع الاتحاد داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد ويفشل محمود الزنفلي حارس الفريق السكندري في التصدي لها.

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بتروجت قفز 4 مراكز على سلم الدوري بفضل الثلاث نقاط أمام الاتحاد.

الفريق البترولي كان في المركز الأخير ليقفز للمركز الـ 14 برصيد 28 نقطة.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز التاسع.

وفي لقاء آخر تعادل فريق الداخلية أمام إنبي بهدف لكل فريق.

إنبي تقدم أولا من علامة الجزاء عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 35.

قبل أن يتعادل فريق الداخلية في الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية من محمد سالم من داخل منطقة الجزاء.

التعادل لم يُفيد الداخلية وإنبي في صراع الهبوط.

إنبي في المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة، بينما الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة.

سموحة أخير الدوري بـ 25 نقطة يستعد لمواجهة حرس الحدود صاحب المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة.

بينما النجوم في المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة، ليستمر الصراع بشكل ناري في منطقة الهبوط.

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