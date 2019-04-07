بالفيديو - واتفورد يعود من بعيد ويهزم ولفرهامبتون في كأس إنجلترا ويضرب موعدا مع سيتي

الأحد، 07 أبريل 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

واتفورد

نجح فريق واتفورد في إكمال عودته أمام ولفرهامبتون ليحقق فوزا مثيرا عليه ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي.

وفاز واتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 3-2 بعدما تأخر بثنائية في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل وتذهب المواجهة للوقت الإضافي الذي حسمه الدبابير لصالحهم.

وتعد هذه المرة الثناية التي تشهد وصول واتفورد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما خسر اللقب في موسم 1983/1984 أمام إيفرتون.

أخبار متعلقة

بالفيديو - +18.. إصابة مروعة قد تهدد حياة لاعب الهلال تقرير: راكيتيتش وافق على الانضمام لـ يوفنتوس حوار مطول - كوتينيو يتحدث عن سعادة مزدوجة لو هزم مانشستر يونايتد.. وأمنية لن تتحقق

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 36 مات دوهيرتي بضربة رأسية رائعة إثر ركلة ثابتة من ناحية اليمين.

ثم أضاف المهاجم المتألق راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وبدأ واتفورد عودته في المباراة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 79 عن طريق جيرارد ديوليفيو بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل تروي ديني مهاجم واتفورد على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل دفاع ولفرهامبتون.

ليتقدم تروي ديني قائد واتفورد بنفسه لتسديد الركلة ويسجل منها هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني ويرسل المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي تكفل البديل ديوليفيو بإحراز هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة 104 بعد اختراق لمنطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس.

وخلال ما تبقى من الوقت الإضافي فشل ولفرهامبتون في العودة مجددا وإحراز هدف التعادل ليتأهل واتفورد إلى النهائي الذي يقام يوم 18 مايو المقبل في ملعب ويمبلي.

اقرأ أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: محاولات لنقل لقاء أغادير لـ بتروسبورت

بالفيديو - +18.. إصابة مروعة قد تهدد حياة لاعب الهلال

في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

حوار مطول - كوتينيو يتحدث عن سعادة مزدوجة لو هزم مانشستر يونايتد.. وأمنية لن تتحقق

واتفورد ولفرهامبتون كأس الاتحاد الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الكونفدرالية - حسنية أغادير (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 9 دقيقة | إفريقيا
طريق الزمالك بالفيديو - 3 ركلات جزاء وإصابة مروعة.. النجم يضرب الهلال بثلاثية في الكونفدرالية 40 دقيقة | إفريقيا
مباشر - حرس الحدود (1) - (0) سموحة.. جوووول 58 دقيقة | الدوري المصري
صدمة جديدة! مدرب إشبيلية يعلن عن إصابته بسرطان الدم 58 دقيقة | أوروبا
صراع الهبوط يشتعل.. بتروجت يقهر الاتحاد بهدف قاتل والداخلية وإنبي يتعادلان ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - واتفورد يعود من بعيد ويهزم ولفرهامبتون في كأس إنجلترا ويضرب موعدا مع سيتي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك