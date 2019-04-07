بالفيديو - واتفورد يعود من بعيد ويهزم ولفرهامبتون في كأس إنجلترا ويضرب موعدا مع سيتي

نجح فريق واتفورد في إكمال عودته أمام ولفرهامبتون ليحقق فوزا مثيرا عليه ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي.

وفاز واتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 3-2 بعدما تأخر بثنائية في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل وتذهب المواجهة للوقت الإضافي الذي حسمه الدبابير لصالحهم.

وتعد هذه المرة الثناية التي تشهد وصول واتفورد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما خسر اللقب في موسم 1983/1984 أمام إيفرتون.

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 36 مات دوهيرتي بضربة رأسية رائعة إثر ركلة ثابتة من ناحية اليمين.

ثم أضاف المهاجم المتألق راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وبدأ واتفورد عودته في المباراة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 79 عن طريق جيرارد ديوليفيو بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل تروي ديني مهاجم واتفورد على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل دفاع ولفرهامبتون.

ليتقدم تروي ديني قائد واتفورد بنفسه لتسديد الركلة ويسجل منها هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني ويرسل المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي تكفل البديل ديوليفيو بإحراز هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة 104 بعد اختراق لمنطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس.

وخلال ما تبقى من الوقت الإضافي فشل ولفرهامبتون في العودة مجددا وإحراز هدف التعادل ليتأهل واتفورد إلى النهائي الذي يقام يوم 18 مايو المقبل في ملعب ويمبلي.

اقرأ أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: محاولات لنقل لقاء أغادير لـ بتروسبورت

بالفيديو - +18.. إصابة مروعة قد تهدد حياة لاعب الهلال

في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

حوار مطول - كوتينيو يتحدث عن سعادة مزدوجة لو هزم مانشستر يونايتد.. وأمنية لن تتحقق