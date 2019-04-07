تقرير: راكيتيتش وافق على الانضمام لـ يوفنتوس

رغم إفصاحه عن رغبته بالاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل، إلا أن مستقبل إيفان راكيتيتش ليس واضحا حتى اللحظة.

اللاعب الكرواتي يعد هدفا لنادي يوفنتوس بحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، والذي تواصلت إدارته مع اللاعب بالفعل.

راكيتيتش أبدى موافقته على الانضمام لـ يوفنتوس بحسب الصحيفة، وجعله وجهته الأولى إن لم يستمر مع برشلونة في الموسم المقبل.

مركز راكيتيتش (31 عاما) مهدد في برشلونة مع وصول منتظر للهولندي الموهوب فرينكي دي يونج، في وجود البرازيلي أرتور ميلو وكارلس ألينيا.

برشلونة بدوره قد يحتاج لسيولة مالية في الموسم المقبل لعقد الصفقات، وهو ما توفره صفقة بيع راكيتيتش حال إتمامها.

راكيتيتش انضم لـ برشلونة عام 2014 قادما من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2021.

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