بشرى سارة لـ يوفنتوس.. رونالدو يعود للتدريبات قبل مواجهة أياكس

الأحد، 07 أبريل 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

رونالدو - البرتغال

ظهر كريستيانو رونالدو في تدريبات يوفنتوس صباح اليوم الأحد، قبل 3 أيام على مواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

النجم البرتغالي غاب للإصابة منذ مباراة منتخب بلاده أمام صربيا يوم 25 مارس الماضي في تصفيات يورو 2020.

رونالدو ظهر في جزء من تدريبات يوفنتوس للمرة الأولى منذ ابتعاده لإصابة ألمت به في الفخذ، لتتزايد حظوظه في اللحاق بمواجهة أياكس مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لـ يوفنتوس في مواجهة إمبولي وكالياري وميلان، لكن فريقه نجح في الخروج فائزا منها جميعا.

يوفنتوس سيكون في حاجة إلى خدمات رونالدو أمام أياكس، خصوصا بعد الثلاثية المبهرة التي سجلها في شباك أتليتكو مدريد بإياب دور الـ16 والتي قلبت التأخر 0-2 ذهابا أمام الفريق الإسباني.

ويمتلك رونالدو سجلا خارقا في مواجهة أياكس، إذ واجهه في السابق 5 مرات خرج منها جميعا منتصرا، وهز شباكه في 7 مناسبات.

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