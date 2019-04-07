رسميا – تصنيف أمم إفريقيا.. مصر أول والمغرب والجزائر في المرتبة الثانية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التصنيف النهائي لمنتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة، ليكون على رأس أحد المجموعات، فيما جاء المنتخبين الجزائري والمغربي في التصنيف الثاني.

واستقر مسؤولو الكاف على إزالة النقاط الخاصة بأداء كل فريق في كأس العالم والتصفيات الخاصة به، وإضافة تصنيف الفيفا في شهر مارس كطريقة لترتيب المنتخبات المتساوية في الترتيب، كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبعد حسبة التصنيف الجديدة، يأتي منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات غانا، وتونس، وكوت ديفوار، والكاميرون، والسنغال.

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال.

التصنيف الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي – غينيا.

التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا – بوروندي.

التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.

قرعة كأس الأمم الإفريقية ستقام يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين في مصر، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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