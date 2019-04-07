مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة

سبت كروى انتهى والآن موعدنا مع أحد كروي ناري مليء بالمباريات.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الزمالك يحل ضيفا على حسنية أغادير المغربي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وفي إطار نفس الدور، يلعب نكانا الزامبي أمام الصفاقسي التونسي في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

جور ماهيا يواجه نهضة بركان في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 7.

وسنكون على موعد مع قمة ملتهبة تجمع بين النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري تقام 3 مباريات.

الداخلية ضد إنبي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت 2، وفي نفس التوقيت يلعب بتروجت أمام الاتحاد السكندري على أون سبورت 1.

وفي الثامنة مساءً يلعب حرس الحدود أمام سموحة على أون سبورت 1.

في الدوري الإنجليزي، يحل أرسنال ضيفا على إيفرتون في قمة جديدة ضمن الجولة الـ 33 من الدوري في الثالثة و5 دقائق عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب واتفورد أمام ولفرهامبتون في نصف نهائي كأس إنجلترا في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 7.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني، ستكون بين بلد الوليد وإشبيلية في الرابعة و15 دقيقة على بي إن سبورتس 3 ضمن الجولة الـ 31 من المسابقة الإسبانية.

ويلعب ريال بيتيس أمام فياريال في التاسعة إلا ربع على نفس القناة.

في إيطاليا، يلعب إنتر أمام أتالانتا في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4، وفي ختام اليوم يلعب نابولي أمام جنوى في الثامنة والنصف على نفس القناة ضمن الجولة الـ 31 من المسابقة الإيطالية.

في فرنسا، يحل ليل ضيفا على ريمس في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 6، في لقاء الخسارة فيه تعني التتويج الرسمي لـ باريس سان جيرمان الذي سيلعب ضد ستراسبورج في التاسعة مساءً على نفس القناة.

محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" يستعد للظهور مع قاسم باشا أمام إيرزوروم سبور في الثانية عشر والنصف ظهرا في لقاء غير مُذاع.

عمرو وردة بدوره يستعد للمشاركة مع أستيراس أمام ليفادياكوس في الرابعة والربع عصرا، ويليه بانياتوليكوس أمام أوليمبياكوس في السادسة مساءً في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة أحمد حسن "كوكا".

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة