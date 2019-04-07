ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد

ثار دييجو كوستا غاضبا فور أن رأت عينه لون البطاقة الحمراء التي أشهرَت في وجهه خلال مباراة فريقه أتليتكو مدريد أمام برشلونة.

برشلونة تفوّق على مطارده أتليتكو بهدفين دون رد في ملعب كامب نو، بالجولة 31 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

مباراة شهدت منعرجا حادا في الدقيقة 28 عندما تلقى كوستا بطاقة حمراء مباشرة من الحكم خيسوس خيل مانزانو.

وظهر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في محاولة لتهدئة كوستا زميله السابق في منتخب إسبانيا، محاولا إخراجه من أرض الملعب أمام غضب عارم من مهاجم أتليتكو.

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت أن بيكيه قال لـ كوستا: "اخرس! ماذا تريد؟ أن يتم إيقافك 4 مباريات؟".

وكشف تقرير المباراة الذي كتبه الحكم بعد المواجهة، عن سبب طرد كوستا.

التقرير ذكر: "في الدقيقة 28، اللاعب رقم 19، دييجو كوستا، طُرد بسبب: مخاطبتي بصوت عالٍ ذاكرا العبارات التالية: سأتغوط على أمك العاهرة! سأتغوط على أمك العاهرة!".

وأضاف: "بعد أن طردته، ظل اللاعب في أرض الملعب، وقام بجذبي من ذراعي مرتين لمنعي من إشهار البطاقة الصفراء في وجه زميليه رقم 24 (خوسيه ماريا خيمينيز) و2 (دييجو جودين)".

حصول كوستا على بطاقة حمراء مباشرة سيستدعي إيقافه من مباراتين إلى 3 مباريات. أما السباب فيتسبب في إيقافه من 4 إلى 12 مباراة، مع احتمالية وقوع عقوبة أكبر بسبب جذب الحكم من ذراعه ورفض الخروج من أرض الملعب بعد الطرد.

كوستا تلقى البطاقة الحمراء رقم 11 في مسيرته، منها 4 بطاقات مباشرة.

الطرد المباشر هو الأول لـ كوستا في منافسات الدوري الإسباني، والثاني له عموما في المسابقة.

وبات برشلونة على بعد 10 نقاط فقط لضمان لقب الدوري رسميا، بعد أن وسّع الفارق مع مطارده أتليتكو إلى 11 نقطة قبل 7 جولات على النهاية.

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