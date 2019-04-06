أحمد حسن: النقاط الثلاثة أحيانا أهم من الأداء

السبت، 06 أبريل 2019 - 22:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن

يرى أحمد حسن المشرف العام على الكرة في نادي بيراميدز أن الفوز على الإسماعيلي أهم من أداء فريقه خلال المباراة نظرا لقوة المنافسة في الدوري.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي 3-1 في الجولة الـ28 للدوري المصري.

وقال أحمد حسن عقب المباراة: "حققنا فوزا هاما أمام فريق كبير مثل الإسماعيلي".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "نحاول أن نبقى في المنافسة حتى نهاية الموسم ونطمح في تحقيق أكثر من ذلك".

وأتم تصريحاته "في بعض الأوقات عندما تشتد المنافسة يكون الفوز وحصد النقاط أهم من الأداء وهذا ما حدث اليوم في المباراة".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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