أحمد حسن: النقاط الثلاثة أحيانا أهم من الأداء

يرى أحمد حسن المشرف العام على الكرة في نادي بيراميدز أن الفوز على الإسماعيلي أهم من أداء فريقه خلال المباراة نظرا لقوة المنافسة في الدوري.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي 3-1 في الجولة الـ28 للدوري المصري.

وقال أحمد حسن عقب المباراة: "حققنا فوزا هاما أمام فريق كبير مثل الإسماعيلي".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "نحاول أن نبقى في المنافسة حتى نهاية الموسم ونطمح في تحقيق أكثر من ذلك".

وأتم تصريحاته "في بعض الأوقات عندما تشتد المنافسة يكون الفوز وحصد النقاط أهم من الأداء وهذا ما حدث اليوم في المباراة".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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