يد - أحمد الأحمر: عدنا بعدما كانت المباراة قريبة من الأهلي.. وسنركز الآن على الدوري

أبدى أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك لكرة اليد، سعادته بطريقة العودة والفوز على الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 38-35 وأحرز بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "الأهلي تقدم بفارق أربعة أهداف وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز، ثم عاد الزمالك في الثواني الأخيرة".

وأضاف "في الوقت الإضافي تأرجحت المباراة بين الفريقين، لكننا حسمنا النتيجة في النهاية".

الأحمر أتبع "المكافآت؟ وصلني مباركة من رئيس النادي، وبالتأكيد ستكون هناك مكافآت للفريق".

وواصل "أشكر اللاعبين على جهودهم، وتحديدا الثنائي الأجنبي أسامة بوغنامي وإسكندر زايد. كنا جميعا في قمة تركيزنا وكامل ثقتنا في تحقيق الفوز".

وأتم "تركيزنا الآن سيكون منصبا على لقب الدوري. تتبقى لنا مباراتين على النهاية، ونريد تحقيق اللقب".

أحمد الأحمر انتقل للحديث عن منتخب مصر، فقال "علاقي لاعب الزمالك والأهلي رائعة دوما ولا توجد أي مشاكل".

وأتم "أتمنى الاستمرار في نفس المستوى الذي ظهرنا به في كأس العالم الأخير، خلال الأوليمبياد المقبلة وكأس العالم المقبل".

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي.

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